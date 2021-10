Man scheurt in Kapelle met 210 kilometer per uur marechaussee voorbij

Een van de hardrijders haalde met een snelheid van maar liefst 210 kilometer per uur een voertuig van de Koninklijke Marechaussee in. De automobilist is bij de kruising van de Dijkwelseweg en de Vierwegen in Kapelle aan de kant gezet. Zijn rijbewijs bleek ongeldig te zijn. Ook was hij onder invloed van drugs. De auto is in beslag genomen en er zijn processen-verbaal opgemaakt voor de verschillende overtredingen.