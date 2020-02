Man overleden in Aquadome Scheldorado in Terneuzen

Vlissinger Barrie is officieel ‘s werelds grootste kenner van iconisch gitaarmerk Fender

16:56 VLISSINGEN - Niemand ter wereld weet meer over het iconische gitaarmerk Fender dan Barrie van Ginneken uit Vlissingen. De medewerker van muziekwinkel Bax Music in Goes mag dat sinds deze week officieel zeggen. Van Ginneken (34) beantwoordde, onder tijdsdruk, 760 vragen over het instrumentenmerk foutloos en liet daarmee 5500 anderen achter zich. ,,Ik denk dat ik nu wel om een hoger salaris ga vragen.”