Man overboord geslagen op Oosterschelde, massale zoekactie op het water

ProRail blij met besluit over Zanddijk: ‘Er kan weer een overgang worden opgeheven!’

6 november YERSEKE - Spoorbeheerder ProRail is ‘erg blij’ met het besluit van Provinciale Staten om de Zanddijk tussen de A58 en Yerseke aan te pakken. Eén van de grootste onderdelen is de aanleg van een viaduct over het spoor. Daarmee komt de huidige gelijkvloerse overgang over een aantal jaar te vervallen.