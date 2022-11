Man met mes staande gehouden op station Middelburg

De politie kreeg omstreeks 13.45 uur de melding dat er een man op het perron van het NS-station in Middelburg zou lopen. De man maakte een verwarde indruk. Hierop zijn meerdere eenheden van de politie ter plaatse gekomen en hebben de man staande gehouden. Bij de controle van de verdachte is een mes aangetroffen. Dat is in beslag genomen. De woordvoerder van de politie kon niet bevestigen of de man ook is aangehouden.