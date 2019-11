Man met camera zorgt voor commotie bij Zeeuwen: belt aan, zegt niks en filmt hun reactie

Teveel Poolse concurren­tie: Kinga opent Roemeense winkel in Vlissingen

21:04 VLISSINGEN - Eerst was er niet één, toen waren er wel drie of vier en nu is er nog één Poolse supermarkt over in Vlissingen: de grote supermarkt aan de Spuistraat. De Poolse winkel aan de Scheldestraat is het in Goes gaan proberen. En Kinga Ciszewska met haar Pod Strzecha in de Hobeinstraat? Die heeft nu een Roemeense winkel.