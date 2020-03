Man komt om het leven bij botsing tegen boom in Overslag

Marike Jager in Middelburg­se Spot: Dit is het beste moment om mij tegen te komen

14:12 MIDDELBURG - Na een adempauze van vijf jaar staat Marike Jager weer ‘helemaal aan’. De nieuwe plaat Hey are you OK is een half jaar uit en de tournee wordt warm ontvangen. Zaterdag 7 maart speelt de zangeres in De Spot in Middelburg. ,,Dit is de beste periode om mij te treffen.”