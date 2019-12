Man gewond bij steekincident in Arnemuiden, politie zoekt naar verdachte

Video Codium in Goes wint PZC Award Beste Restaurant 2019

26 december GOES - Restaurant Codium in Goes wint de PZC Award Beste Restaurant 2019. De eigenaren chef-kok Wouter Kik en gastheer/sommelier Jean Luc Etienne zijn dolblij met de prijs. Etienne: ,,Het is onze eerste prijs. We zitten in Zeeland, zijn op en top Zeeuws en we werken veel met Zeeuwse producten. Dan is het fantastisch dat we de PZC Award krijgen. Jullie lezers zijn grotendeels ook onze gasten.”