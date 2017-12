Man gewond bij schietpartij in Roosendaal, politie houdt verdachte aan

ROOSENDAAL - Op de Diamantdijk in Roosendaal is dinsdagmiddag rond half vijf een schietpartij geweest. Bij de schietpartij is een 22-jarige man uit Roosendaal gewond geraakt. Het slachtoffer is na de schietpartij naar het politiebureau in de Nieuwstraat gereden.