Man gewond bij ongeluk met vuurwapen in Beukenstraat Oost-Souburg

Direct na de melding om 15.45 uur stroomde de politie toe. In totaal acht politiewagens snelden naar de Beukenstraat. Daar loste de politie een waarschuwingsschot bij de hoekwoning waar het incident had plaatsgevonden. Waarom dat waarschuwingsschot werd gelost, is nog niet bekendgemaakt.

Even later werden twee mannen aangehouden; een van hen was de gewonde bewoner. Ook verklaarde de politie dat het mogelijk gaat om een ongeval met een vuurwapen; wat de rol van de aangehouden mannen precies was, is nog niet gemeld. Er kwamen twee ambulances naar de wijk. Over de aard en ernst van de verwondingen van de gewonde man, die uiteindelijk in een van de ambulances werd afgevoerd, is nog niets bekend.