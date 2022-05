Man en vrouw gezocht voor incident in Burgh-Haamstede met bijtende vloeistof

,,Het onderzoek is nog volop bezig”, zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. ,,en we hebben al wat aanknopingspunten gevonden die ons helpen bij het onderzoek. We zijn nog steeds op zoek naar camerabeelden. We willen meer weten over een man en vrouw, die zich verdacht hebben opgehouden in de buurt.”

Een bewoonster van het Sluipad kreeg zondagavond laat een bijtende vloeistof over zich heen. Volgens de politie gebeurde dat bij een incident in de relationele sfeer. Buurtbewoners noemden een moeizame relatie met haar ex-partner als mogelijke oorzaak. ,,Ze leek angstig”, zei een buurvrouw, die twee donker geklede personen in de straat had gezien.

Omstreeks 22.30 uur hoorden buren de vrouw om hulp schreeuwen, nadat ze buiten haar woning gewond was geraakt. Meerdere hulpdiensten kwam kwamen naar de hoekwoning. Het slachtoffer was volgens de politie aanspreekbaar toen ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Een kind dat bij de vrouw in huis was, bleef ongedeerd en werd in veiligheid gebracht.

Volgens de politie is het slachtoffer aan haar verwondingen behandeld en op ‘een veilige plek’ ondergebracht. Ze wordt op een later moment uitgebreider verhoord. In de omgeving zoekt de politie naar camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Ook hebben agenten verklaringen opgenomen van omwonenden.