Man doodgeschoten in Goes, mogelijk bij sportpark Het Schenge, verdachte(n) nog spoorloos

Na de melding van een mogelijk schietincident kwam het bericht door dat bij de huisartsenpost (HAP) bij het Admiraal De Ruyterziekenhuis (adrz) in Goes een slachtoffer was binnengebracht met één of meer schotwonden. Hierop reden verschillende politiewagens meteen naar de HAP. Al snel kwam het Geldeloozepad in Goes in beeld als mogelijke plaats delict. Ook hier werden vervolgens agenten op af gestuurd. Deze locatie werd afgezet met linten.