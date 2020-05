Man die vrouw mishandelde in Goes staat met pech langs de weg en zit nu vast

Enorme groep ganzen bezet de straten in Goes: ‘Zoveel zag ik er nog nooit bij elkaar’

12:54 GOES - Goes mag zich graag profileren als de ganzestad. En in een ganzestad horen natuurlijk ganzen. Maar in de Goese Polder lopen er nu wel heel veel rond. ,,Zo'n grote groep heb ik volgens mij nog nooit gezien’’, zegt Marcel Tazelaar.