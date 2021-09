Man die vastzit voor gewelddadige dood van inwoner Biggekerke is schoonzoon

Update | Video Eigenaar Tuin 't Hofje in Biggekerke met geweld om het leven gebracht

15:25 BIGGEKERKE - Bij een woning aan de Noordweg in Biggekerke is vanochtend een 67-jarige man door geweld om het leven gekomen. Direct na het incident is een 36-jarige Middelburger aangehouden. Slachtoffer en verdachte zijn bekenden van elkaar. Volgens omwonenden is de verdachte de partner van één van de vijf dochters, die weer bij haar ouders zou wonen.