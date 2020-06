Man die met noodgang fietser doodreed in Vlissingen, moet 30 maanden de cel in

De fietser werd in de vroege ochtend van 1 januari vorig jaar aangereden in de Sottegemstraat en overleed later die dag. De dader, die zo'n 90 kilometer per uur reed terwijl 30 is toegestaan, reed door. Even later crashte de 38-jarige L. in de Burgemeester van Woelderlaan. Hij raakte daarbij zwaargewond.