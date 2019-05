Man die Jeppe en Mees aanreed in Middelburg vandaag in hoger beroep voor gerechtshof

DEN BOSCH - De man uit Roosendaal die in oktober 2017 een ernstig verkeersongeval veroorzaakte in de Langevieleweg in Middelburg, staat vandaag in hoger beroep voor het gerechtshof in Den Bosch. De man is zelf in beroep gegaan tegen de straf die de rechtbank in Middelburg hem vorig jaar oplegde.