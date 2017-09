Man beschoten in Vlissingen, politie zoekt getuigen

update I Video Brand in kunstgalerie aan Kaaiwal Axel

13:19 AXEL - De brandweer is dinsdagochtend rond 11.00 uur uitgerukt voor brand in een kunstgalerie aan de Kaaiwal in Axel. Ruim een uur later werd het sein brand meester gegeven. Een voorbijganger, die rook had ingeademd, is behandeld door ambulancepersoneel.