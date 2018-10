Man aangevallen en op mysterieuze wijze verdwenen bij de Koeiebocht

VIDEOBRAMDIEKE - Dit weekend is het Halloween. We vroegen onze streektaal-columnist Engel Reinhoudt om een oud spookverhaal voor te lezen. 'De Koeiebocht’ is een verhaal over Flup de Ridder die ondanks alle waarschuwingen toch 's nachts door de Koeiebocht naar Bramdieke liep. Met alle gevolgen van dien. Het verhaal is ook in plat Bevelands te luisteren in onderstaande video.

Door de Koeiebocht of over de weg? Dat was de vraag als je van het dorp naar Bramdieke moest. Overdag was het meestal de Koeiebocht, maar 's avonds of ’s nachts moest je daar niet wezen. Ze zeiden dat daar vreemde dingen gebeurden.

“Onzin natuurlijk”, zei Flup de Ridder, die nergens bang voor was. “Wat zou daar nu moeten gebeuren? Dat daar koeien uit de wei zouden komen met hoorns en perkoenpalen en met slagtanden en met zes of zelfs acht poten, wie gelooft nou zoiets? Dat zijn allemaal verzinsels.”

Dat heeft hij geweten.

Gegorgel en gesmak

Op een avond rond eind oktober moest hij naar Bramdieke en koos natuurlijk om door de Koeiebocht te gaan. Hij zag of hoorde niks. Maar onderweg liep het toch anders. Hij was nog maar net de Koeiebocht ingeslagen of hij dacht dat hij wat hoorde. Net of er een iemand liep te smakken en blazen.

Een koe kon het niet wezen, want die waren al naar binnen. Even verder hoorde hij het opnieuw. Weer gesmak, gegorgel en een diep brommend geluid. Het kwam ook dichterbij. Was het nou voor of achter hem? Hij vond het maar vreemd en zette de pas erin.

Vier ogen

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto Ineens een geloei en vlak voor zich zag hij iets opdoemen uit de slootkant. Zijn hart bonsde in zijn keel. Een groot beest kwam op hem af. Het slijm droop uit zijn bek en het leek wel of dat hij vier ogen had. Drie grote hoorns staken uit z’n kop en het liep op meer poten dan vier.



Flup draaide zich om en rende de andere kant op. Maar ook daar was dat beest. Het beest zwaaide met z’n kop en lange slijmdraden wikkelden zich rond Flup die kon op den duur geen stap meer verzetten. Toen stak een tong in Flups richting. Hij deinsde achteruit, maar verward in de slijm, viel hij achterover.



Twee van de drie hoorns prikten in z’n lijf. Flup schreeuwde het uit van de benauwdheid en de pijn. Het beest scheet hete stront en langzaam kwam Flup er helemaal onder te zitten. Toen liep het beest over Flup heen en hij was er geweest.