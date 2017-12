Man aangehouden voor beroven van ouderen die pinnen

Samen met enkele vrouwelijke helpers maakte die dertigjarige man in een paar maanden tijd ruim 100.000 euro buit, aldus politiechef Ronald Weydema.

In november startte de politie een onderzoek naar meerdere diefstallen van bankpassen in onder andere Goes, Middelburg, Bergen op Zoom, Rotterdam en Tilburg. Van het merendeel oudere slachtoffer was de pinpas gestolen nadat de vrouwelijke helpers eerst de pincode hadden afgekeken. Zij hielpen ook bij de diefstallen.

Bejaard

Volledig scherm © Politie Zeeland Volgens Weydema viel het rechercheurs op dat alle slachtoffers bejaard of hoog bejaard waren. ,,De verdachten keken voornamelijk bij supermarkten over de schouder mee tijdens het pinnen. Vervolgens werden ze buiten aangesproken en de bankpas gerold. Hierna werd vaak binnen tien minuten gepind. De verdachten slaagden er ook in geld van spaarrekeningen via internetbankieren over te maken naar de betaalrekeningen. Ze verhoogden in een aantal gevallen de daglimiet waarna ze het maximale bedrag pinden en dure artikelen kochten.” Volgens de politiechef werden op deze manier slachtoffers voor duizenden euro’s besloten.

Omdat de verdachten in een groot gebied opereerden, duurde het enige tijd voor de politie in de gaten had dat het om een beperkt aantal verdachten ging. ,,Alerte inwoners van Goes en Middelburg konden een goede beschrijving geven waarna het onderzoek startte”, aldus Weydema.

Aanhouding

Op donderdag 14 december hield de politie de Tilburger aan in zijn woning aan de Jacob van Oudenhovenstraat. Daar trof de politie ook een deel van de buit aan, evenals een bedrag van bijna tienduizend euro. Het geld en een horloge van het merk Rolex was in een toiletunit verstopt. Deze goederen zijn in beslag genomen.

De politie raadt aan om dit soort misdrijven te voorkomen door niet toe te staan dat iemand dicht in de buurt staat terwijl er gepind wordt. ,,Vraag de persoon achter u om afstand te houden. Scherm uw pincode af. Loop pas weg als u alles goed hebt opgeborgen.”