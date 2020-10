Man (20) die buschauffeur in Hulst met mes neerstak blijft 3 maanden langer in de cel

Bewoners Goese straat willen buitenlan­der niet in coffeeshop: 'Ze rookten en plasten voor ons huis’

17 oktober GOES - Bewoners van de Ravelijn de Grenadier in Goes zien niets in het weer toelaten van buitenlanders in de Goese coffeeshops. Ze zijn bang dat daarmee de overlast in hun straat zal terugkeren. ,,Ze zaten bij ons voor de deur joints te roken.’’