Man (19) uit Bergen op Zoom aangehouden voor straatroof in Goes

Spar komt terug op nieuwe locatie in Burgh-Haamstede: 'We houden wel van een uitdaging’

20 maart BURGH-HAAMSTEDE - Het is er nu nog een puinbak, maar oh...wat wordt het mooi. In een voormalige schuur aan de Kloosterweg 87 in Burgh-Haamstede opent vrijdag 23 april een gloednieuwe supermarkt de deuren. De Spar, die weg moest uit de Noordstraat, is terug