BRUINISSE - Woensdag wordt ze 80 jaar, prinses Beatrix. De vrouw die koningin was toen Mariska Jumelet uit Bruinisse in 2008 met haar op de foto ging. In de kajuit van een mosselkotter. Het was het jaar van 'de moord op de mosselsector', het jaar waarop voor het eerst een spandoek met 'de groene leugen' verscheen. ,,Ja, die leus is hier aan de keukentafel ontstaan.''

Samen met schippersvrouw Corine Hoogerheide brak ze in tijdens het onaangekondigde werkbezoek van de koningin, om de noden van de sector onder de aandacht te brengen.

,,Een mosselvisser uit Zierikzee belde dat er wat gaande was. Volgens mij komt er hoog bezoek, zei hij. Doe je goede pak aan en kom naar Zierikzee. Toen Beatrix uit de auto stapte, zag ik het gelijk: dat is de koningin. Ze kwam aan boord, heel gewoon, alsof ze alle tijd had. Heel bijzonder. Dan zeg je niet zo veel, hoor. Vooral maar jezelf blijven, is dan het devies.''

Quote Ze kwam aan boord, heel gewoon, alsof ze alle tijd had. Heel bijzonder. Mariska Jumelet Die avond zei Mariska Jumelet tegen haar kinderen: ,,Mama heeft koffie gedronken met de koningin.''

Kwetsbaar

Jack Asselbergs heeft als kamerheer Beatrix en Willem-Alexander diverse malen ontmoet. ,,Het knappe is - en Beatrix kon dat ongelooflijk goed - dat ze als vorst precies het juiste midden weten te houden tussen nabijheid en distantie. Hoe ze met het publiek omgaan, die hartelijkheid: dat is de nabijheid. Tegelijkertijd moeten ze een gepaste afstand houden. Je mag je niet al te kwetsbaar opstellen.''

Van alle ontmoetingen met Beatrix - en dat waren er nogal wat - is hem met name één keer erg bijgebleven. ,,Dat was Koninginnedag 2010, toen de koningin Zeeland bezocht. Een jaar na de aanslag op Koninginnedag, waarbij een auto inreed op de optocht. Sindsdien is er veel veranderd bij koninklijke bezoeken. Het was voor ons als hofhouding zowel in de voorbereiding als op de dag zelf heel spannend. Na afloop was er de opluchting dat alles goed verlopen was en dat de wijze waarop deze dag gevierd werd, kon blijven bestaan. In het slotwoord op het bordes in Middelburg zei Beatrix toen dat Zeeland haar Koninginnedag teruggegeven had. Dat vond ik fantastisch."

