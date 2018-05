Malinese migrant redt leven van jongetje (4) dat bungelt aan balkon

Het jongetje bungelde aan de balustrade op de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De buren van het jongetje konden net niet bij hem. De man twijfelde geen seconde en klom naar boven. Hij pakte het jongetje bij zijn arm en trok hem over het balkon in veiligheid.



De 24-jarige redder wordt ‘de held van Parijs’ en ‘de Spider Man van het Achttiende Arrondissement’ genoemd. "Ik deed het omdat het een kind was. Ik hou van kinderen, ik dacht niet aan de hoogte of het risico", zei hij tegen een Franse televisiezender.



De man blijkt een Malinese migrant te zijn zonder geldige verblijfspapieren. Veel Parijzenaars hopen dat hij een verblijfsvergunning krijgt. Hij kwam enkele maanden geleden vanuit Mali om in Parijs een nieuw leven te beginnen. de burgemeester van Parijs zei toe hem daarbij te ondersteunen.



De Franse president Emmanuel Macron ontvangt de man maandagochtend om hem te bedanken voor zijn heldendaad. Hoe en waarom het jongetje over de omheining van het balkon was gekropen, is nog niet duidelijk.