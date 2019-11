Maker Typisch Land van Hulst: ‘een tv-programma dat voorbij kabbelt is niet goed’

HULST - De een vindt het geweldig, de ander vindt het niets. Duidelijk is dat Typisch Land van Hulst the talk of the town is in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Maker Rolf Vermeer is blij dat het tv-programma van de Evangelische Omroep (EO) de tongen los maakt.