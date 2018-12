Makelaardij kijkt terug op een ‘explosief’ jaar

Vier aanhoudin­gen bij drugsactie in Wemeldinge, Goes en Zierikzee

16:57 WEMELDINGE - Twee mannen zijn dinsdagmiddag bij een drugsactie aangehouden in een woning aan de Prinses Beatrixweg in Wemeldinge. Ook in Zierikzee en in Goes zijn twee mensen aangehouden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De twee worden verdacht van de verkoop van drugs vanuit deze woning. Uit onderzoek bleek ook dat zij drugs bezorgden op andere plaatsen in de regio Oosterscheldebekken.