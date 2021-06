Maikel Harte gaat in juli het theater in

Nu pikt hij de reeks in aangepaste vorm weer op, als ‘eindecoronavoorstelling’. Tussen 9 en 24 juli is deze in totaal zeventien keer te zien in de grote theaters in Terneuzen, Middelburg en Goes, vaak twee keer op een avond. De kaartverkoop is begonnen. Maikel Harte staat in dezelfde periode ook vier keer in het Ledeltheater in Oostburg.