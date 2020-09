Maikel Harte blijft favoriet bij theaterpubliek

Vorig jaar mei verkocht de Zeeuws-Vlaamse cabaretier op de eerste dag enkele duizenden kaarten voor zijn eindejaarsshow. Dit jaar doet hij in plaats daarvan in oktober en november De Coronasessies. Bij Zeelandtheaters gaat het om 26 voorstellingen in De Mythe in Goes, Scheldetheater in Terneuzen en Schouwburg Middelburg.