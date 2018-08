Maike Boerdam met 'Zeeuwse vrouwen' terug in Middelburg

UPDATE Kind (7) overlijdt na ongeluk met koe in weiland in Meliskerke

20 augustus MELISKERKE - Een 7-jarige jongen is maandagmiddag bij Meliskerke overleden na een ongeluk met een koe. Dat gebeurde in een weiland bij minicamping De Koehoorn, bij buurtschap Mariekerke. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.