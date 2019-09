‘Maiden’ nog steeds favoriet bij bezoekers Film by the Sea

Column Wendy Wagenmakers Een enkeltje hel

8:00 En opnieuw staat het islamitische onderwijs in Nederland ter discussie. Aanleiding is een onderzoek van Nieuwsuur en NRC naar een lesboekje dat door een islamitische scholenkoepel is verspreid onder 44 basisscholen. Allah verafschuwt homoseksualiteit, staat erin, jongens en meisjes mogen elkaar niet aankijken, ‘kleding van ongelovigen’ is verboden. Afvalligen verdienen de doodstraf, ongelovigen komen in de hel.