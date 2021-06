‘Magie’ in Zeeland: lichtende nachtwolken verschijnen boven Middelburg

In het fonds Samen in Zee zit 4,5 ton om de Zeeuwse cultuursec­tor te versterken

9 juni MIDDELBURG - De provincie en de Zeeuwse gemeenten willen samenwerking en vernieuwing in de cultuursector stimuleren. Daarvoor is het fonds Samen in Zee in het leven geroepen. Daarin zit 450.000 euro voor projecten die de komende maand kunnen worden ingediend.