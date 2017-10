Magere oogst voor Zeeuws-Vlaamse sojatelers

OSSENISSE - Terwijl elders in het land grote opbrengsten worden gemeld, valt de sojateelt in Zeeuws-Vlaanderen dit jaar tegen. Landbouwcoöperatie CZAV blijft positief over de kansen van soja in Zeeland.

Sinds 2016 loopt er een proef met de teelt van soja in Zeeuws-Vlaanderen. Vorig jaar vier en dit jaar vijf boeren doen eraan mee en werken daarbij samen met CZAV en het bedrijf DutchSoy. Het experiment wordt financieel ondersteund door de provincie.

In het eerste jaar waren de resultaten goed. ,,Maar dit jaar hebben we geen goede opbrengst", zegt Frank Peter Kuijpers uit Ossenisse, een van de deelnemende agrariërs.

Bacterie

Terwijl elders forse oogsten worden gemeld, oplopend tot zelfs 4 ton per hectare, blijft hij steken op ongeveer 2,7 ton per hectare. ,,Vorig jaar was dat hier 20 procent hoger. Bij alle Zeeuws-Vlaamse collega's valt het hartstikke tegen." Kuijpers wil doorgaan met de proef. ,,We moeten wel evalueren wat er fout is gegaan."

Een sojaplant kan een groot deel van zijn stikstof uit de lucht halen, door samen te werken met een bacterie. Die moet aan de plant worden toegevoegd, waardoor stikstofbolletjes aan de wortel verschijnen.

,,Bij ons is de soja speciaal bedoeld om tofoe te maken. Dat is een speciale ras", zegt Kuijpers. ,,Vermoedelijk is de enting van het zaad niet goed geweest. Er kwamen in elk geval geen bolletjes aan de wortels. Dan kan de plant ook geen stikstof uit de lucht halen."

Prijzen

De opbrengst is zeker niet de enige maatstaf, benadrukt Ko Francke, adjunct-directeur telerszaken bij CZAV. ,,Het gaat om kwaliteit, prijs, opbrengst en kosten. Die zaken bepalen samen of het uiteindelijk interessant kan worden voor een teler."

Hoe de prijzen dit jaar uitpakken, is nog ongewis, zegt Francke. ,,Dat kunnen we nog niet zeggen. De prijs wordt bepaald door de uiteindelijke kwaliteit van het product. Dat is nu nog te vers."

Experiment

De sojateelt in Zeeuws-Vlaanderen is nadrukkelijk een experiment, om de mogelijkheden en kansen te verkennen. Omdat niet valt te concurreren met de bulkproductie in Zuid-Amerika, mikt men op hoogwaardige soja, bestemd voor de foodsector.

,,Dat betekent dat je naar verschillende rassen moet kijken en ook naar verschillende afzetkanalen", zegt Francke. ,,Het uiteindelijke doel is dat de zoektocht een concurrerend saldo voor de boer oplevert." Soja zou dan een volwaardig alternatief kunnen worden voor bijvoorbeeld graan, graszaad of zelfs bieten. ,,We moeten kijken of dat lukt."

Optimistisch

Francke blijft optimistisch over de kansen voor sojateelt. Daarvoor is het wel nodig om door te gaan met de proef, onder meer om te kijken welke rassen het beste passen bij de afzetmarkt.