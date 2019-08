Magere kijkcijfers voor ‘Zeeuws-Vlaamse’ serie Grenslanders

Grenslanders is geregisseerd door de in Terneuzen geboren Erik de Bruyn, bekend van onder meer de film Wilde mossels. De serie, een gezamenlijke productie van AVROTROS en VRT, is opgenomen in het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen.

Herkenning

Kijkers reageerden op Twitter sterk verdeeld op de nieuwe serie. Voor wie de streek kent, was het vooral een feest van herkenning. De beelden van het landschap oogsten veelal lof. Waardering is er verder voor de acteerprestaties van vooral Jasmine Sendar, in haar rol van politie-inspecteur Tara Dessel. Verder spelen onder anderen Koen De Bouw, Fedja van Huêt en Monic Hendrickx in de serie mee.

Maar er klonk ook veel kritiek. De plot vindt menigeen ongeloofwaardig en de wijze waarop de politie in de serie opereert verre van realistisch. Bovendien hebben vooral Zeeuwen moeite met het stereotiepe beeld dat van de inwoners van de streek wordt geschetst

De serie telt in totaal acht afleveringen. De complete serie is al te bekijken voor wie een abonnement op NPO Start Plus heeft. De eerste twee afleveringen zijn voor iedereen terug te kijken op NPO Start.

Film by the Sea

Op zondag 15 september is de televisieserie in haar geheel te zien op Film by the Sea. Het festival vertoont alle acht delen, verdeeld over drie blokken. In totaal gaat het om bijna zeven uur film. De Bruyn en zijn crew komen ook naar Vlissingen over te vertellen over Grenslanders.