Mag ik met mijn oude diesel Antwerpen nog in?

Hoofdrol voor Harry Pot­ter-ac­teur in film Slag om de Schelde

17:57 VLISSINGEN - Tom Felton, vooral bekend als Draco Malfidus in de succesvolle Harry Potter-reeks, gaat een van de hoofdrollen vertolken in de nieuwe Nederlandse oorlogsfilm De Slag om de Schelde. Ook zijn internationale acteurs Theo Barklem-Biggs (Kingsman: The Secret Service), Pit Bukowski (Kursk) en Matthijs Scheepers aan de cast toegevoegd. Dat heeft producent Levitate Film vandaag bekendgemaakt.