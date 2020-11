Maatschappelijke diensttijd voor Zeeuwse jongeren

RENESSE - Zeeuwse jongeren gaan levensverhalen van Zeeuwse ouderen in beeld brengen voor het project Old-School. Jerry Rijstenbil is dolgelukkig dat ook in zijn provincie jongeren vaardigheden krijgen om zich maatschappelijk in te zetten.

Jerry Rijstenbil is directeur van Fablefactory, een productiebedrijf uit Amsterdam dat theater inzet voor maatschappelijke projecten. De Renessenaar had voor project Old-School, dat in andere delen van het land al is uitgerold, contact met zijn oude school Pieter Zeeman in Zierikzee. ,,We beginnen op Schouwen-Duiveland. Met de school waar ik zelf op heb gezeten. Ik heb contact gehad met een docente waar ik vroeger les van had. Zo leuk!”

Het project Old-School Zeeland gaat vanaf 15 december twee jaar lopen. Zo’n driehonderd Zeeuwse jongeren van 12 t/m 27 jaar gaan levensverhalen van 65plussers in beeld brengen. Dit gaat onder de noemer Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Jongeren die meedoen met MDT ontdekken eigen talenten en doen tegelijk iets voor een ander. Ze ontmoeten nieuwe mensen en maken de samenleving sterker, is het idee. Tijdens hun MDT leren jongeren veel over zichzelf en over wat ze kunnen en leuk vinden. Ze krijgen een eigen begeleider, volgen trainingen en krijgen een certificaat. Dat is handig voor hun cv en bij het maken van bijvoorbeeld een studiekeuze.

Het Old-School-programma is al succesvol in Arnhem. Bij Old-School Zeeland krijgen de jongeren de kans om te oefenen met het verzamelen van informatie die niet voor de hand ligt. ,,Aan de hand van vaardigheden, zoals face-to-face-interviews, die niet door een computer kunnen worden uitgevoerd. Iets waar jongeren hun hele carrière profijt van hebben”, aldus Rijstenbil.

Verveeld of eenzaam

Het project bestaat uit twee delen. Professionals koppelen de jongeren eerst aan een Zeeuw die zijn of haar levensverhaal wil vertellen. ,,Door corona zijn er voor veel mensen minder mogelijkheden. Mensen vervelen zich of voelen zich eenzaam. Denk ook aan ouderen of mensen met een beperking. Old-School Zeeland is specifiek op zoek naar 65-plussers die nu thuis zitten en hun hobby of vrijwilligerswerk niet uit kunnen voeren. Of Zeeuwen die door fysieke beperkingen veel thuiszitten, maar meer zouden willen doen.”

,,Door middel van telefoon of videobellen gaan jongeren de ouderen interviewen over hun levensverhalen. Er is geen specifieke kennis of ervaring nodig van de oudere Zeeuwen. Iedereen heeft immers een verhaal. Er is technologische ondersteuning beschikbaar voor het videobellen. De jongeren verzamelen hun vondsten en maken onder begeleiding van Fablefactory een eindproductie waarin de verhalen gepresenteerd worden. Eerst krijgen ze daarvoor een presentatie-workshop”, aldus Rijstenbil. ,,Ze zijn vrij in hoe ze dit artistiek gaan vormgeven en bepalen zelf welke rol ze aannemen (onstage of offstage). Eventueel met kostuums aan. De presentaties worden gefilmd en getoond aan de verhalenvertellers.

Jongeren kunnen zich opgeven via: info@oldschoolzeeland.nl. Organisaties en verenigingen die ouderen mee willen laten doen, kunnen ook contact opnemen.