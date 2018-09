Maatschap niet van plan grond te verkopen voor verleggen landingsbaan vliegveld

Bijzondere bijtschild­pad uit Zuid-Canada spoelt aan op strand Vlissingen

12:35 VLISSINGEN - Een bijtschildpad die normaal alleen in de omgeving van Florida en Zuid-Canada voorkomt, is dinsdagavond aangespoeld op het strand van Vlissingen. Het vermoeden bestaat dat het dier overboord is gegooid van een schip tijdens een controle van de douane. ,,Dit is dierenmishandeling'', vindt Ad Bom van Reptielenzoo Iguana.