Maatregelen tegen drugscriminaliteit op Zeeuwse recreatieparken

,,Je moet dan denken aan maatregelen als geen contante betalingen meer aannemen, periodieke controles bij langere verhuur en het trainen van parkmanagers, zodat zij beter een situatie die niet pluis is beter kunnen herkennen."

Aanleiding is de ontdekking van een drugslab in een vakantiehuisje op bungalowpark De Banjaard in Kamperland, eerder deze maand. Bij een inval in het huisje werden begin eerder deze maand vier mensen aangehouden. Dat gebeurde op basis van informatie van Belgische autoriteiten dat een van de verdachten meerdere keren chemicaliën kocht bij een Belgische groothandel. Agenten volgden de man en kwamen op het vakantiepark uit. Het onderzoek leidde vervolgens tot de vondst van grote hoeveelheid drugs en drugschemicaliën in Delft.

Het was voor het eerst dat op een vakantiepark in Zeeland een drugslab werd ontdekt. ,,We hebben met alle Zeeuwse burgemeesters besproken dat we daar iets mee moeten, want het kan dus op alle parken in Zeeland gebeuren", aldus Delhez. Na een gesprek met Roompot en de Recron is besloten om gezamenlijk op te trekken om dat te voorkomen.

Voor recreatiebedrijf Roompot was het de eerste keer dat criminelen een huisje huurden voor heel andere doeleinden dan een onbezorgde vakantie. ,,We zijn daar absoluut van geschrokken, daar zit je niet op te wachten", zegt woordvoerder Marc Volleman. De boeking in februari, voor een wat langere periode en contant afgerekend, was ongebruikelijk. ,,Maar aan de andere kant, iedereen kan boeken. We hebben er een half miljoen op jaarbasis."

Nu is het in de winterperiode wel wat rustiger op het park, maar ook andere gasten hadden niets in de gaten. Terwijl het zeker niet onschuldig was wat in het huisje gebeurde. Het mixen van chemicaliën heeft veel schade veroorzaakt. ,,De dampen hebben de metalen aangevreten", zegt Volleman.

Het is ook de reden dat Delhez afziet van een sluiting van het huisje voor een periode van drie maanden. Burgemeesters hebben die bevoegdheid als in een pand drugsgerelateerde activiteiten plaatsvinden.