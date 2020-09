Maas als drinkwaterbron onder druk

Zeeland ziet kansen in WopkeWie­bes-fonds, maar tolvrije tunnel wordt moeilijk verhaal

8 september MIDDELBURG - De vraag is logisch, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, economie). Past het versneld tolvrij maken van de Westerscheldetunnel in het WopkeWiebes-fonds van 20 miljard euro? ,,We weten het niet. Dat gaan we goed bekijken."