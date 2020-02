Maak van een nadeel een voordeel: ‘De mariniers durven niet naar Zeeland. Jij wel?’

Zeeuwse Kamerleden houden zich buiten de vuurlinie in kazerne­kwes­tie

21:44 DEN HAAG - In de koude oorlog tussen Zeeland en Defensie om de marinierskazerne blijven de vier Zeeuwse Kamerleden in hun schuttersputje. ,,Waar zijn de Zeeuwse Kamerleden in het debat?”, vroeg dagelijks provinciebestuurder Harry van der Maas (SGP) zich af in een bericht op Twitter.