Maak kans op kaarten voor de voorpremière van De Slag om de Schelde

Motorrij­der in Goes krijgt 750 euro boete en moet een cursus volgen voor gevaarlijk rijgedrag

6 december GOES - De verkeerspolitie heeft vanmiddag op de ’s Gravenpolderseweg in Goes een motorrijder staande gehouden. Agenten reden achter hem toen hij besloot gas te geven en de auto voor hem rechts in te halen, over het fietspad. De verkeerspolitie deelde een filmpje van de actie op Facebook.