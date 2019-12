Luxe jacht op drift op Westerschelde

Souburgse klas in de race voor likes op het Unicef Kinderrech­ten Filmfesti­val

11:57 OOST-SOUBURG - Vandaag, tweede kerstdag, begint het grote duimen voor groep Q7 van basisschool De Tweemaster/Kameleon in Oost-Souburg. Hoeveel likes krijgt hun kerstfilm op Youtube? De klas is als enige in Zeeland in de race voor het Kinderrechten Filmfestival van Unicef.