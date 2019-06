Luxe expeditieschip Hondius van het Vlissingse Oceanwide vertrekt morgen naar Spitsbergen

Comfort

Oceanwide biedt sinds 1996 kleinschalige poolexpedities naar het Noordpoolgebied en Antarctica aan. Het bedrijf heeft drie motorschepen in de vaart en twee zeilschepen. Met de Hondius - gemaakt om door ijs te varen dat een jaar lang aangegroeid is - heeft Oceanwide het eerste speciaal voor de passagiersvaart gebouwde schip. Dat is te zien. ,,De Hondius is gebouwd voor mensen die wat meer ruimte en comfort willen”, aldus Van Gessel. Van cabins tot lounge, elke ruimte ademt luxe en sfeer en biedt nét dat beetje extra. Er is een collegezaal voor lezingen van wetenschappers en een bibliotheek. Handig, want onbeperkt googelen is er niet bij: dataverkeer gaat via een satelliet en is kostbaar, al hebben reizigers wel een eigen databundel. Op elk bed ligt een waterflesje dat onbeperkt gevuld kan worden met op het schip gezuiverd zeewater. Van Gessel: ,,Omdat we zo weinig mogelijk plastic-afval willen genereren. We willen het milieu van het Noord- en Zuidpoolgebied niet belasten. Daarom mag je tijdens de expeditie ook niets eten en je mag zelfs niet naar de wc; dan moet je terug naar het schip. Laarzen van de expeditieleden worden vóór we aan land gaan ontsmet, we zuigen zelfs jaszakken met een stofzuiger uit. Niets achterlaten, niets meenemen is ons devies. Wie met ons meegaat, neemt alleen herinneringen mee!”