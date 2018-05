Luus weet wat ze wil

In huize Kuijpers is het een en al examens wat de klok slaat. Niet alleen Luus (16) doet examen mavo economie, ook zus Pien (18) zit er middenin. Zij doet VWO economie en maatschappij. Volgens vader André hangt er uiteraard wat spanning in huis. Hij en zijn vrouw proberen de sfeer zo ontspannen mogelijk te houden. "Je merkt natuurlijk dat het stress oplevert. Toch gaan ze er goed mee om. Ze doen echt hun best. Het valt me op dat ze vanzelf op tijd naar bed gaan, rond half tien liggen ze er al in." Luus: "Voor het eerste examen was ik heel zenuwachtig. Vooral omdat ik niet wist hoe het allemaal precies zou gaan. De nacht ervoor sliep ik echt niet goed. Mijn moeder heeft van tevoren pilletjes voor me gekocht die rustgevend zijn en waar je goed van slaapt."