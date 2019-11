Ludieke acties op de basisschool: zijn we dat stadium nu niet voorbij?

Oogetuigen van de oorlog Maarten Dijkman over de oorlog in Haamstede: ‘mijn vader pakte een bijl en zei: die piano blijft hier!’

10:00 Dit is het zeventiende deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Maarten Dijkman (1934) uit Burgh-Haamstede over zijn bewogen jeugd op een bezet eiland: ,,,Ik hoorde de veroordeelde verzetsstrijders zingen: ‘Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!’ De rillingen liepen over mijn rug.”