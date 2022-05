Lucas Hoekman zoekt elektronica voor kansarme jongeren in Venezuela

Lezers helpen lezersMobiele telefoons, USB-sticks, tablets... Stichting ‘Vrienden van EFO’ zamelt nog bruikbare elektronica in. De EFO is een vakopleidingsschool voor kansarme jongeren in de Venezolaanse stad Maracay.

Vanuit ’s-Heer Arendskerke steunt Lucas Hoekman (77) deze stichting op welke manier dan ook. Dat doet hij voor zijn vriend Jan Hol, die de stichting ruim veertig jaar geleden opzette en in Venezuela woont om daar de school te runnen. Dat doet hij samen met andere vrijwilligers. ,,Ik leerde Jan kennen via de vakbond. Hij vroeg mij mee te helpen aan zijn project, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Na twee jaar komt hij binnenkort weer even terug naar Nederland om spullen te verzenden naar Venezuela”, vertelt Hoekman.

Met een oproep in deze krant hoopt hij straks nog meer mee te kunnen geven. ,,De elektronica is hard nodig om de cursisten daar op te leiden of om de jongeren kennis te leren maken met de technologie. Met hoogopgeleide vrijwilligers leren ze daar kansarme jongeren allerlei technische vakken. Ze hebben er zelfs een bakkerij opgezet.”

Naast de EFO werkt Jan Hol samen met een vrouwenorganisatie. ,,Samen met mijn vrouw ben ik een aantal jaar geleden naar Venezuela afgereisd. Je komt er van alles tegen en het is er erg onveilig. Daarom is het zo mooi wat Jan met deze stichting doet. Wij denken hier allemaal op onze manier, maar als je ziet wat daar allemaal gebeurt, leer je alles in perspectief te zetten en zie je hoe goed wij het hier hebben. Voor de mensen daar zijn telefoons en tablets onbetaalbaar. Het zou mooi zijn als de stichting door donaties zo veel mogelijk mensen daar iets in de elektronica bij kan brengen.”

Wie bruikbare elektronica overheeft kan mailen naar lucmost@zeelandnet.nl