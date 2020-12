Luc Willem: ‘We mogen blij zijn in dit deel van de wereld te zijn geboren’

Maar hoezeer hij dat ook verafschuwt, de in Nederland woonachtige Vlaming is ervan overtuigd dat het draagvlak voor een humaan asielbeleid groot is. ,,Het is de grote groep van gematigde mensen die je nauwelijks hoort.”

Luc Willem - geen dubbele voornaam, Willem is de achternaam - zwaaide deze week af als teamleider bij Vluchtelingenwerk De Bevelanden. Hij legde in de jaren negentig het fundament voor de organisatie die de afgelopen kwart eeuw honderden nieuwkomers met een verblijfsvergunning op Noord- en Zuid-Beveland heeft ondersteund bij hun eerste stappen in de Nederlandse maatschappij. Het is een proces van vallen en opstaan. ,,Nederland is een ingewikkeld land voor nieuwkomers, vergis je daar niet in’’, zegt Willem (66). ,,Je hebt te maken met regels, maar ook met gedoogregels. Dat is moeilijk te begrijpen voor mensen die uit een ander land komen. Soms had ik iets uitgelegd en zei ik: ‘zo zit het dus... maar het kan ook anders zitten’.”