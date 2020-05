Luc Markies is nog niet uitgedoofd als licht van Vlissingen

doordeweeks-in het weekend Doorde­weeks lost John crisissen op, in het weekend trekt hij er met zijn camera op uit

7:00 TERNEUZEN - Normaal gesproken zou John Bosch uit Terneuzen bij de Strao op Schouwen, een wielerevenement ergens in de buurt of een optreden in cultuurpodium Porgy en Bess zijn geweest. Of staan te trappelen om in mei het foodfestival Van die dingen die gebeuren in zijn woonplaats te bezoeken. Nu heeft hij een enkele fotoshoot, maar zijn de weekenden maar stilletjes voor de amateur-fotograaf.