Louis van Gaal verkoopt zijn Zeeuwse vakantiewoning

Na een bewogen leven vol twijfels vond Hans Radojewski de antwoorden over zijn afkomst: ‘Ik ben een perfecte mix’

Toen Hans Radojewski uit ’s-Heer Hendrikskinderen dit voorjaar hoorde dat hij nog geen millimeter dna deelde met de vrouw die hij altijd als zijn halfzus had beschouwd, ging hij op zoek naar zijn biologische vader. 76 jaar nadat hij in Duitsland werd geboren, eindigde die bijzondere zoektocht op een begraafplaats in Amerika.

3 december