Louis van Gaal is de ideale bondscoach

Hoogaars De Windroos wacht een lange én dure opknap­beurt: ‘De hele huid gaat eraf’

2 augustus VLISSINGEN - Het duurt nog een tijdje voordat de Stichting Behoud Hoogaars (SBH) De Windroos kan laten bewonderen. Maar dat de bijna een eeuw oude hoogaars een aanwinst is en flinke investeringen in manuren en euro's waard is, staat voor de vrijwilligers vast.