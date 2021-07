Loting moet opnieuw, vindt rechter: schudden met twee enveloppen in een doos was niet eerlijk genoeg

Ruim 100 Zeeuwse boeren voeren woensdag in Den Haag actie tegen ‘kaalslag­plan landbouw’

5 juli ZIERIKZEE - Zeker 100 Zeeuwse boeren doen woensdag mee aan een actie in Den Haag. Ze protesteren tegen het advies van het Plan Bureau voor de Leefomgeving om agrarisch Midden-Nederland leeg te ruimen, zodat Nederland aan zijn klimaat-en stikstofregels kan voldoen. ,,De actiebereid is groot”, zegt mede-coördinator Kees Hanse uit Zierikzee. ,,Zeeland is solidair met boeren in Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel.”