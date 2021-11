Lot uit de loterij: Eliza kan haar moeder weer bellen. Na tien jaar heeft ze haar oude telefoonnummer terug.

,,Toen wij vrijdag lazen dat de moeder van Eliza al zo lang op zoek is naar dat nummer, zijn we direct in actie gekomen”, aldus klantspecialist Wilfred Spaans van KPN. ,,Je eigen nummer kiezen kan niet, maar dit is wel een heel speciaal geval. Haar oude nummer bleek inderdaad op dit moment bij ons te ‘verblijven’ én het was vrij. Telefoonnummers kunnen meeverhuizen met klanten, van provider naar provider. Soms neemt een klant zijn telefoonnummer niet mee en blijft het nummer ‘achter’ bij de provider. En dan wordt het weer toegewezen aan een nieuwe klant.”

Spaans nam contact op met de moeder van Eliza. Zij moest een KPN-abonnement nemen, waaraan het KPN-nummer kon worden gekoppeld. ,,Daarna was het even spannend”, vertelt de moeder van Eliza. ,,Elke minuut telde, want stel dat iemand net op dat moment dat nummer toegewezen kreeg? KPN kon het niet voor mij reserveren. Ik heb dus nog even in spanning gezeten tot het verlossende telefoontje kwam: het nummer was vrij en ik kon het krijgen. Het is gelukt! Ik voel me alsof ik de loterij heb gewonnen!”, zegt ze opgetogen.