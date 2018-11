Losse flodders en Chinooks: militairen oefenen vandaag in centrum Middelburg

column ernst jan Rozendaal Verkiezing

7:00 Soms spreken wildvreemden me aan over een verhaal in de krant. Zal wel komen door het fotootje bij deze column. De ene keer krijg ik lof toegezwaaid, de andere keer moet ik me verweren tegen kritiek. Zoals zaterdag bij de Albert Heijn. ,,Wat was dat nou voor verhaal vandaag?”, vroeg een kordaat ogende vrouw, terwijl ze haar winkelwagen bijna tegen de mijne aan parkeerde. Ik wierp een blik in haar kar en zag karbonades en salades, worstjes, bietjes en een haantje van de grill.